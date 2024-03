Gabriela Zapata afirma que su aprehensión fue pactada con el Gobierno de Evo

“El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Walter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio porque ya estaba la vagoneta del ministerio de Gobierno esperando, voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican ‘vamos a esperar a la prensa’ (pausa) me sacan a los medios de comunicación indicando que tenía que estar tranquila que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero con esa detención”, dijo al tribunal en medio del sollozo la expareja de Morales.