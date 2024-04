Gabriela Zapata dice que por el momento se guardará las opiniones sobre Evo Morales, su expareja

Fue absuelta y asegura que no se referirá a su expareja, Evo Morales. Eso sí, en el plano político, Gabriela Zapata afirmó que fue procesada judicialmente para “esconder” la derrota que sufrió el expresidente durante el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).



“Por el momento, nos vamos a guardar esa situación”, respondió Zapata a los periodistas que estaban en los pasillos de los tribunales de La Paz, donde se leyó la sentencia absolutoria de los cargos de trata de personas, suplantación y asociación delictiva.



“Son ocho años que este proceso ha sido supeditado a consideraciones políticas, forzado y armado, con una finalidad única de cubrir la derrota del 21 de febrero, que se ha utilizado a mi persona, incluso he sido sentenciada en otro proceso, pero donde se nos llame, vamos a ir con la mayor responsabilidad para aportar lo que se tenga que aportar”, afirmó.



“En este proceso, La Fiscalía no ha podido demostrar el sustento de su acusación. Es más, al contrario, con las pruebas que ha presentado la Fiscalía han servido para nosotros demostrar nuestra inocencia”, insistió la exnovia de Evo.



“Soy inocente de este proceso, he sido prácticamente utilizada en este proceso por consideraciones políticas”, puntualizó Zapata y acusó a la Fiscalía de haberla acusado “supeditada a órdenes superiores”.



El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz absolvió de culpa a Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales que dijo ser la madre de uno de sus hijos. La mujer junto con más de una docena de personas fue procesada durante ocho años de “asociación delictuosa y trata de personas”.



Además de Zapata, los jueces libraron de culpa a María del Pilar Guzmán, quien se presentó en 2016 como “la tía” de la principal acusada. “El tribunal ha sabido valorar y por eso estamos agradecidos a Dios”, declaró Guzmán a los periodistas.



El fallo absolutorio también alcanzó para los abogados y socios de Zapata, los ciudadanos que le rentaron la casa donde vivía con el supuesto niño, además de otras personas que fueron implicadas a merced de una denuncia formulada en 2016 por el propio Evo Morales.



Se trata de William Sánchez Peña, Wálter Zuleta Buitrago, Claudio Rivera Guzmán, María del Carmen Arce, Andrea Montecinos Guzmán, Juan Wilson Garrido Espinoza, Ximena Fortún Taborga, Mauricio Rivera Guzmán y Angélica Tarifa Cabrera.



Los delitos de “trata y tráfico” y suplantación de personas, así como “asociación delictuosa” se formularon, según la Fiscalía, por el intento de la expareja de Morales de presentar a otro niño como hijo suyo y del expresidente.



El proceso tomó como base un fallo judicial que declaró que la criatura “nunca existió”, según la declaración del 30 de junio de 2016 emitida por el abogado Jorge Tamayo, que entonces patrocinaba a Gabriela Zapata.



Ocho años después, ella declaró, ya en la fase oral de este proceso, que estuvo bajo la presión del entonces gobernante y aseguró que entregó al niño a Evo.



El 15 de agosto de 2016, la jueza Mitzi Mejía del Juzgado Público Tercero de Familia anuló el certificado de nacimiento de niño que supuestamente había nacido de la relación de Zapata y Morales. La nulidad del documento fue planteada por el gabinete jurídico de Evo.