Gafilat alerta que en Bolivia hay 71 entidades sospechosas de ‘financiar al terrorismo’

En ese marco, es considerado como riesgo bajo aquellas ONG que tienen un financiamiento anual que oscila entre $us 1 millón a $us 3,8 millones; los de riesgo medio son los que manejan entre $us 3,8 millones a $us 7,7 millones, y aquellas que son ponderadas como alto son las que tienen financiaciones de $us 7,7 millones hacia adelante.