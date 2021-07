García Linera desmiente declaraciones del general Terceros y reuniones con el Alto Mando

Escucha esta nota aquí

Las declaraciones del general Gonzalo Terceros provocaron una inusitada reacción de los gobernantes de ese entonces, quienes salieron a desmentir esas afirmaciones. El exvicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que esas declaraciones tienen "siete falacias" porque no coinciden con tiempos y fechas, y que además los militares ya sabían, el 10 de noviembre, quién sería la nueva presidenta.





“La declaración que está acá (señalando unas copias entre sus manos), del señor Terceros me hicieron recuerdo a las declaraciones de Luis García Meza que decía que no se acordaba sobre cuándo mataron a Marcelo Quiroga Santa Cruz", lo dijo comparando el ‘no me acuerdo’ sobre si habló o no con (Tuto) Quiroga.





P"untual le puedo mostrar siete mentiras que desvirtúan el resto del documento del señor terceros”, dijo García Linera en la entrevista concedida a la Red Uno.





Desmintió la supuesta reunión del 10 de noviembre en la mañana con el Alto Mando militar y dijo que ellos estuvieron desde las 05:00 en el hangar presidencial y "nunca vino nadie a reunión". El uso del avión presidencial fue la segunda mentira, según el exvicepresidente, y relató que el piloto de la aeronave les informó que Terceros ordenó guardar el FAB-001.





La tercera ("falacia") se refiere al comunicado de las FFAA donde sugieren la renuncia de Evo Morales. Según García Linera, los cinco comandantes discutieron cuatro borradores antes del final.





La cuarta "mentira" sería la hora de aterrizaje del avión mexicano que fue después de las 21:00 y no a las 18:00. La quinta se refiere al pedido de la Policía para que los militares salgan a las calles, lo que habría sucedido el 10 de noviembre a las 20:00, aproximadamente, y dijo que esa versión coincide con la de la Iglesia sobre las reuniones para proponer a Jeanine Áñez como Presidenta.





La sexta se refiere a la autorización de ingreso del avión mexicano. El general Terceros dijo que el avión decía que iba a recoger militares mexicanos; pero García Linera mostró el pedido de la embajada de México donde piden recoger personal de Cancillería de ese país. Finalmente recordó que fue Terceros el que autorizó la salida de los aviones K-8 y el sobrevuelo sobre los puntos de bloqueo.





Sobre la presencia de los 2.000 militantes de los movimientos sociales, afirmó que en esos días llegaron distintos grupos que alternaban su presencia en la sede de Gobierno y que eran más de 2.000, conformados por mineros y campesinos, principalmente.





Desmintió que hubiera hablado con Evo Morales para desplegar a esas personas a combatir a los bloqueadores de la ciudad de La Paz, “esa conversación nunca existió”, dijo.





Admitió que él se dirigió al general Terceros desde el aeropuerto de Chimoré y dijo que había los 15 mil "compañeros" reunidos y que, si no dejaban salir el avión mexicano con ellos a bordo, se iba a producir un hecho que nadie podía predecir.





Aseguró que no podían seguir mandando, como sugiere la declaración de Terceros, porque de ser así habrían permitido el ingreso del avión mexicano y disponer del avión presidencial.





"Sé que por decisión o por omisión voy a ir a la cárcel, prefiero ir a la cárcel por decisión (habría dicho el general Terceros) y por decisión está en la cárcel ahora”, afirmó García Linera en su entrevista.





Lea también PAÍS Zavaleta relata llamadas llenas de adjetivos con el Estado Mayor de Kaliman Las FFAA estaban en proceso de compra de gases cuando se vino el conflicto de octubre y noviembre

​