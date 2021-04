García Linera: "Si no se establece justicia, el día de mañana puede haber otro golpe de Estado"

Escucha esta nota aquí

"Lo que se trata es de sancionar a quienes violentaron el sistema democrático del país, si no se establece justicia con quienes burlaron, destruyeron el sistema de democracia de mayorías para la formación de un Gobierno de un país y se establece la impunidad, entonces el día de mañana puede haber otro golpe de Estado". Estas palabras corresponden al exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera y que fueron vertidas durante una entrevista realizada el 28 de marzo por el medio español 'La Última Hora', de tendencia izquierdista.

Para la ex autoridad nacional, es paradójico que organizaciones de derechos humanos hayan salido a defender "genocidas", en referencia a las muertes de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Y acusó de que las instituciones, en lugar de estar de lado con la sociedad civil ahora estén del lado de quienes fueron autoridades estatales.

"Es un momento de perversión, de degradación moral del concepto de derechos humanos y la manera de enfrentar ello es con la verdad, reconstituyendo el principio fundamental de los derechos humanos, que es la protección de la vida, de la justicia, del debido proceso y, pues claro, eso va a tener que ser una nueva generación de activistas de los derechos humanos", apuntó García Linera.



Asimismo, ve por conveniente que se evalúe a los responsables de los hechos violentos, tomando en cuenta que hay "delitos en base a las pruebas" y que se deben establecer sanciones. "No se está torturando a nadie, no se le está quitando el derecho de hablar a nadie", apuntó.

El exvicepresidente también dijo que, durante el Gobierno transitorio, incluso su "hija de tres años estaba en la lista de las perseguidas y de las investigadas por filiación terrorista".

Indicó que en Bolivia se aborda el enjuiciamiento de la ruptura del ordenamiento constitucional, y eso requiere un juicio particular.

Advirtió que la investigación de todo el año del Gobierno transitorio, las "masacres, las torturas, las persecuciones, requerirán otro juicio", y evidentemente la posibilidad de promover una comisión de la verdad podría ser algo que las autoridades podrán definir como algo necesario o no.

Además, criticó, respecto a la llegada de Jeanine Áñez a la Presidencia, que "un alto jerarca de la Iglesia ha definido como el método de ipso facto ahorrando formalidades, (...), que consistió simplemente en desconocer la estructura constitucional".

Entre sus cuestionamientos también sacó a relucir el antiguo discurso de cuando fungía como segunda máxima autoridad del país al referir que si hay alguien que es absoluta, radical y obstinadamente democrático es el pueblo, y lo que nos está mostrando este pequeño grupo (el Gobierno transitorio y constitucional), "esta élite que ha descalificado a la mayoría de ser ignorante", es que se ha tratado de malnacidos por haber votado por un indígena, "los han calificado de ser salvajes, terroristas, de ser peligrosos".

García Linera consideró que si hay alguien antidemocrático, y es un fenómeno global, son las fuerzas conservadoras y que no se trata simplemente de castigarlas, sino de reducirlas en su minoría y la mejor manera de contenerlas, de disuadirlas es mediante la fortaleza de la estructura democrática.

"La reconciliación es posible sobre la base de la justicia y no sobre la base de la impunidad, hay reconciliación entre los bolivianos y es necesaria con justicia contra los que masacraron. ¿Cómo puede haber reconciliación cuando el asesino que ordenó la masacre de 30 personas, hijos, padres, esté tomando feliz su helado en la calle? ¿Qué tipo de reconciliación es esa? Eso es impunidad, eso es premio a la masacre, al odio, al resentimiento, a la acción antidemocrática", subrayó.

Pero también considera que hay peligro de un nuevo 'golpe de Estado', al señalar que las "fuerzas golpistas" no han sido desmontadas, sino que han sido derrotadas electoralmente, pero no en las calles, ni han sido derrotadas intelectual y moralmente todavía, solamente cuando haya una derrota intelectual, moral y callejera, las fuerzas golpistas no serán un peligro, por lo que advirtió también que pueden ser tiempos turbulentos.

