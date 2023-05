García recuerda los dichos del Mallku y alude a Arce: "No hay que confiar en un k’ara, siempre te va a traicionar a la media vuelta"

“Reconozco tal vez el mensaje que daba el Mallku. Mallku decía: ‘No hay que confiar en un k’ara. Un k’ara siempre te va a traicionar a la media vuelta’. Habíamos confiado (en Arce) por ser un buen economista, un buen administrador, económicamente, en el país; pero nuestro presidente Luis Arce parece que ha nacido para ser mandado y no para mandar el país (…) Estamos viendo la debilidad que está ocurriendo (en el país)”, manifestó a medios de comunicación paceños.

En conferencia de prensa, García no solo observó que existe corrupción en la gestión de Arce, sino que cuestionó las medidas económicas que lleva a adelante, se refirió a los elevados costos de la canasta familiar y de los combustibles y comparó la realidad actual con la que se vivió en la administración de la UDP en la década de 1980.

Asimismo, criticó el “pluralismo ideológico”, que le resultó ofensivo, puesto que no está dispuesto a pactar con quienes los “discriminaron, torturaron, encarcelaron y mataron”.

“¡Quién como Evo Morales! Aquí no tenemos uno. ¿Será que Lucho ha sido líder, ha sido dirigente alguna vez? Nunca. ¿Será que Choquehuanca? No; no hay, por eso nuestro líder máximo es nuestro hermano Evo Morales”, sostuvo García.