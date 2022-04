Gary Prado recuerda que el exfiscal Marcelo Soza continúa viviendo en la impunidad desde Brasil hace cuatro años

Escucha esta nota aquí

A cuatro años de la sentencia contra el exfiscal Marcelo Soza, el abogado de las víctimas del caso terrorismo, Gary Prado, recordó que la exautoridad vive en la impunidad y que el Gobierno del MAS no tiene la intención de traerlo al país.

Prado aseguró que por "muy corrupto y por mucha impunidad que tenga una autoridad", la justicia llega y los beneficios se pierden.

"Este hombre en este momento está refugiado en Brasil. Pero si regresa por acá entrará a la cárcel porque los delitos de concusión no prescriben. (...) El Gobierno del MAS tiene en Soza un socio, era corrupto porque el gobierno se lo permitía. Todo el mundo sabía que extorsionaba y no decían nada, no les incomodaba su corrupción", refutó el abogado en contacto con EL DEBER.

El exfiscal Marcelo Soza fue procesado por haber extorsionado a Zvonko Matkovic Fleig en el denominado caso terrorismo, recibió una pena de 12 años en Palmasola por parte del Tribunal 12avo.



Prado aseguró que muchos fiscales están cometiendo abusos y atropellos contra ciudadanos. Dijo que la sentencia contra Soza es un mensaje para esas autoridades. "Nadie es poderosamente impune, toda impunidad tiene su límite. El mejor ejemplo es Marcelo Soza".

En 2018, las presiones de las víctimas lograron la imputación, seguido de la acusación y finalmente la condena de 12 años de cárcel contra Soza por los delitos de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías, concusión y uso indebido de influencias.