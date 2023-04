Gases: Gobierno justifica trato con Cóndor y pide investigar a Romero

“La administración del señor Arturo Murillo no fue la única que contrató intermediarios para adquirir gases lacrimógenos. Claro ejemplo es el contrato 626/2018, a través del cual se adquirieron gases en la época del señor Carlos Romero para comprar a los proveedores esos gases lacrimógenos. No sabemos qué pasó entonces y vamos a instruir auditorías no solo a las gestiones de Arturo Murillo, sino a gestiones pasadas”, declaró Del Castillo, en una conferencia de prensa en la que aseguró transparencia en esta operación.