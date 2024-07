General Peña y Lillo se declara en la clandestinidad y pide investigación internacional para entregarse

“Me declaro en la clandestinidad, mientras no haya las garantías necesarias y mientras una autoridad competente no me diga que va a hacer respetar mi integridad y mi servicio a la patria leal durante 40 años”, así concluyó su entrevista con el periodista Jhon Arandia, el general del servicio pasivo Tomás Peña y Lillo, el militar acusado de haber planificado la toma de plaza Murillo el 26 de junio.