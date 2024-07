General retirado amplía declaraciones y señala a un asesor de Arce de conspirar con Zúñiga

“En noviembre del año 2023 el general Zúñiga me llamó para invitarme a una reunión en su departamento de la avenida 6 de agosto, no recuerdo el día, pero fue a las 8 p.m. asistieron un señor llamado Fernando Rodríguez, el general Zúñiga, el comandante de la Fuerza Aérea, general Zegarra, y el comandante de la armada, almirante Arnéz”, señala la declaración ampliada del general José A.A.M.

Luego dijo que en febrero de este año hubo un acto en el Estado Mayor y donde concurrió nuevamente Rodríguez y otros invitados. “Pasado el acto, todos los movimientos sociales presentes e invitados subieron a la oficina del General Zuñiga junto con él, y el Sr. Fernando Rodríguez me indicó que iban a ir a la oficina junto con Aguilar a acompañarle en su reunión con los movimientos sociales. Llegando a la puerta, ellos dieron su nombre y los de protocolo y seguridad accedieron inmediatamente para que ingresen, no fue el caso mío, que a pesar de dar mi nombre no me dejaron ingresar y me dirigí a mi domicilio. Zuñiga me indicó que el Sr. Fernando Rodriguez es asesor personal del presidente Arce”, señala otra parte del texto.