Gente afín a Salazar traslada su huelga junto a Amparo Carvajal y el Gobierno ofrece atención médica

“Se está preservando la salud de la señora, Amparo Carvajal, pero recordemos que están presentes otras tres mujeres, que están en la misma situación; es así que estamos realizando esta garantía en la atención de salud, van a hacer turnos de cada ocho horas el personal de salud”, dijo la noche de este jueves, la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo, quien retornó al inmueble de la Apdhb.



“A la viceministra le he pedido que ingrese por la puerta y no por la escalera. Cómo un señor (Édgar Salazar) puede ser más poderoso que todo el Estado”, cuestionó la defensora de DDHH, luego de que se negara a recibir atención médica de 12 personas que subieron por las escaleras y no por la puerta principal del edificio.