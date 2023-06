Gestora Pública habilita 4 vías para el pago de rentas a 213.000 beneficiarios

Llegó el día. Desde este jueves, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo pagará la pensión a 213.000 beneficiarios, entre jubilados y derechohabientes, informó el gerente general de la empresa estatal, Jaime Durán. Los beneficiarios, detalló, podrán cobrar ese dinero a través de cuatro formas.



Durán precisó que esos cuatro canales de pago son: ventanillas de entidades financieras (presencial); el abono en cuenta bancaria (cajas de ahorro); por medio de un poder; y el pago a domicilio, cuando el beneficiario esté imposibilitado de trasladarse, por alguna enfermedad o su edad avanzada.



Para realizar el pago por ventanilla, la Gestora habilitó a 36 entidades financieras, entre bancos y cooperativas, que serán las encargadas de cumplir con la cancelación de este beneficio social tanto a jubilados como a derechohabientes. No se precisa ninguna solicitud previa a la firma estatal.



La cancelación directa en las cuentas de los beneficiarios que tengan este servicio, será de forma automática, como lo venían realizando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



Trámites



Durán subrayó que, en caso de que el beneficiario requiera este tipo de atención en los próximos meses, sólo debe enviar a la Gestora una carta de solicitud, una fotocopia de comprobante de la cuenta bancaria en la que quiera que se le deposite el pago y la fotocopia de su cédula de identidad.



La tercera forma de cobro es a través de un poder, que debe ser tramitado en la Gestora, que validará el nombre del apoderado. La jubilación se puede cobrar en ventanilla de una entidad financiera o en el domicilio del jubilado.



“El pago de la pensión mediante un poder se efectuará mediante un notario. El documento tiene una vigencia de tres meses en territorio nacional y de 24 meses en el exterior”, indicaron desde la Gestora Pública.



Por último, aquellas personas que por distintos motivos no puedan salir de su domicilio seguirán recibiendo su dinero bajo este sistema. Aquellas que por primera vez quieran hacer este cobro en casa deberán enviar una carta a la Gestora, un certificado médico original y un croquis detallado de la ubicación de su domicilio.



Jorge Cabrera, de la Federación de Jubilados de Santa Cruz, espera que estas modalidades de pago, similares a las de las AFP, estén expeditas y no se generen filas o montos menores a los que habitualmente cobran los rentistas.



“Se debe destacar que habrá más puntos de pago. Eso es bueno, pues permite al jubilado o jubilada tener varias alternativas para cobrar su pensión, algo que no pasaba con las administradoras privadas”, dijo Cabrera.



El dirigente hizo notar que desde el lunes y martes de esta semana ya algunos jubilados, que tienen caja de ahorro, recibieron sus pensiones de mayo, lo que a su criterio es un aspecto positivo de la Gestora Pública.



Germán Molina, analista económico, indicó que la Gestora mostrará su valía si demuestra capacitad técnica, en esta primera etapa, a la hora de ofrecer un servicio mejor o similar a las AFP en el pago de las jubilaciones.



La estatal inició operaciones parciales en septiembre de 2021, al administrar los regímenes contributivo y semicontributivo del sistema de pensiones. Desde el 2 de mayo de este año, comenzó con el cobro total de los aportes de los trabajadores y a recibir la última documentación de las AFP.