Gobernación de Santa Cruz no recibió invitación para dialogar sobre la Ley 1407; el Gobierno dice que siete gobernadores aceptaron el llamado

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, informó que la Gobernación cruceña no recibió ninguna invitación del Gobierno central para iniciar el diálogo con el presidente Luis Arce sobre la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, afirmó que solo los gobernadores de La Paz y Santa Cruz no confirmaron su asistencia.

“No nos han llamado a la Gobernación a tener esa reunión, no sé si los van a llamar o no los van a llamar, pero ese es el juego del centralismo, me junto con estos cuantos, les ofrezco algo y los calmo”, afirmó Matkovic en entrevista con el programa ¡Qué semana! de El Deber Radio.

El asambleísta departamental expresó su preocupación por la posición que asumió el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, de quien dijo que a un principio del conflicto decía que la Ley 1407 era inconstitucional y que ahora la acepta, luego de reunirse con el presidente Arce.

“No entiendo la posición del alcalde Jhonny Fernández, que fue el primero en salir a decir que esta ley es inconstitucional. Lo vimos al doctor (Jorge) Santistevan hacer largas exposiciones de cómo esta ley afectaba a los municipios y autonomías y después de una reunión dicen que todo está bien”, cuestionó Matkovic.

El viceministro Ruiz informó que habrá una reunión con los gobernadores del país para dialogar las observaciones a la Ley 1407. La autoridad señaló que solo las autoridades de Santa Cruz y La Paz no confirmaron su asistencia y tampoco dio la fecha oficial del encuentro.

“Hemos compartido, más que compartido hablado con varios de ellos (gobernadores) y no encuentran dificultad, exceptuando el gobernador de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho), que ha hecho una acción, que la respetamos”, dijo Ruiz.

Los alcaldes de las ciudades capitales más El Alto salieron satisfechos de la reunión con el presidente Luis Arce que se desarrolló el pasado martes en la Casa Grande del Pueblo. El viceministro de Autonomías dijo que las tres mesas de trabajo estarán conformadas por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

En la primera mesa de trabajo estarán estas instituciones con el Ministerio de Planificación. En la segunda las mismas entidades con el Ministerio de Economía y la tercera con la cartera de Salud. Los alcaldes expusieron que existe la intención del Gobierno de otorgar créditos privados y la emisión de bonos.

