Gobernaciones buscan elevar techo presupuestario ante débitos

Se trata del pago por concepto del crédito que adeuda del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La legisladora manifestó que tuvo conocimiento que desde el Ejecutivo departamental intentaron que este monto no le fuera debitado. Lo tenían destinado para la ejecución de obras, proyectos en municipios y el cumplimiento de compromisos.

“Estamos con una preocupación muy grande al ver que los recursos presupuestados para la Gobernación no están siendo realmente efectivizados como se había presupuestado. Son Bs. 47 millones menos que nos han disminuido desde el Estado, que nosotros pensábamos que iba a ser un respiro”, denunció la asambleísta en conferencia de prensa.

Pedraza señaló que, ante esta medida asumida desde el nivel central, la Gobernación de Santa Cruz ya no podrá seguir atendiendo responsabilidades que competen al Gobierno como el pago en seguridad ciudadana y sueldos correspondientes a salud .

“Creo que el Gobierno departamental y la Asamblea Legislativa han silenciado su voz. Hay que ser coherentes, no podemos tener pacto con el MAS y después denunciar recortes”, acusó Aguirre.

Santistevan: “Debe existir un reordenamiento de forma, la gobernación no asume la totalidad de sus 36 competencias

“La Gobernación tiene un proceso especial, no recibe recursos de coparticipación tributaria. Entonces, los nueve gobernadores no ejercerán nunca sus 36 competencias porque no tienen recursos ni condiciones”, explicó a EL DEBER.