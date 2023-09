Gobernador de Beni rechaza comisión de Gobierno y exige el retiro de observaciones al proyecto del puente binacional

“Nosotros no queremos más charlas y no queremos más comisiones técnicas. Las cosas son claras, los hermanos de Brasil dijeron que se retire esa carta que impide la viabilidad de la licitación del puente y después, que hagan las modificaciones pertinentes, que quieran. Acá se juega el futuro de todo el departamento”, afirmó Unzueta.

A la cita estaba convocado Unzueta, pero no llegó a tiempo por demora en su vuelo desde Guayaramerín . Denunció que primero bloquearon su acceso al aeropuerto y después se equivocaron en el suministro de combustible al avión bimotor. El beniano indicó que el bloqueo estuvo a cargo de gente mandada por el alcalde de Guayará para que no llegué a la reunión.

“Al que nos dice dentista y que no conocemos nada, yo quiero decirle que a mí me eligió mi departamento por voto popular, no me pusieron a dedo y que yo voy a matar y morir por mi departamento”, disparó el beniano.