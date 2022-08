Gobernador de La Paz dice que Copa prefiere hacer “turismo” antes que hablar del censo

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, dijo que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, prefiere hacer “turismo” fuera del país, antes de hablar sobre el censo , debido a que no asistió a la convocatoria realizada las autoridades municipales de todo el departamento.

La autoridad alteña y el titular de la sede de Gobierno, Iván Arias, no acudieron a la reunión organizada por la administración regional , hecho que provocó la molestia de su titular, que criticó la gestión de ambos.

“Los hemos invitado para que asistan, para que de una vez hablemos las diferencias que tienen, pero hemos visto que la hermana Eva Copa no asiste a ninguna reunión, solo es de boca libre, solo habla que no la invitan a ninguna reunión, pero han visto, no participa”, dijo el gobernador.