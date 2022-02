Gobernador de La Paz es sorprendido ebrio y con latas de cerveza en su despacho

Escucha esta nota aquí

Santos Quispe, gobernador de La Paz, fue descubierto la noche del martes con latas de cerveza en su oficina. La autoridad regional admitió que consumió bebidas alcohólicas, pero aseguró que fue en una comunidad y no en su despacho.

El hecho fue revelado por el asambleísta departamental Israel Alanoca, quien en transmisiones en Facebook mostró la irregularidad, logrando la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Me han implantado esas personas, y mil cosas van a implantarme a mí. Yo he venido de un lugar a descansar aquí, porque tengo actividades, ellos me han implantado, mi conciencia está tranquila, toda la vida me van a querer sacar, que me saquen. Sí (he consumido bebidas alcohólicas), estaba en una comunidad, he venido a descansar porque tengo actividades desde las cinco de la mañana”, dijo Quispe.

Alanoca denunció que Quispe estaba acompañado de otras personas, que se encerraron en el baño. “No puede ser que la primera autoridad del departamento esté bebiendo, este señor tiene que renunciar, hace mal uso de los bienes del Estado, bebiendo con su personal y de paso, miente”, enfatizó.

Uno de los videos:





La autoridad regional fue conducida a dependencias de la Fuerza Anticrimen, donde pasó la noche. Para este miércoles por la mañana se espera un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

“Había música, hay carteras, celulares, las secretarias están encerradas en el baño, han apagado lo luz, se han encerrado, eso quiere decir que el gobernador consume bebidas alcohólicas cada vez, está mareado a estas horas de la noche”, acusó por su parte la también asambleísta, María Esther Góngora.

El segundo video: