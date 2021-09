Gobernador de Santa Cruz denuncia que a su padre no le permiten viajar a EEUU

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que a su padre no le permitieron abordar un vuelo para trasladarse a Estados Unidos por motivos de salud.



“Se trata de impedir que mi padre viaje a EEUU, debe acompañar a su esposa a ese país por un tema de salud. Está en Viru Viru y no le permiten abordar. No hay ninguna orden judicial, su delito es ser familiar del Gobernador de Santa Cruz. Digan si eso no es abuso y revancha”, escribió la autoridad departamental en su cuenta en twitter.



La denuncia se produce tras una tensa celebración de la gesta libertaria de Santa Cruz. Camacho reclamó "respeto" a las autoridades nacionales y cerró el acto cívico sin conceder la palabra al vicepresidente David Choquehuanca.

La exdiputada Lidia Patty (MAS) denunció en varias ocasiones a Camacho y su padre José Luis Camacho por delitos de terrorismo, conspiración y sedición durante la crisis política de 2019, que estalló tras denuncias de fraude electoral que el oficialismo no admitió.

Anteriormente, exautoridades y personas vinculadas con empresarios como Samuel Doria Medina fueron detenidos en el aeropuerto en momentos previos a viajes de carácter internacional.