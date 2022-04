Gobernador tarijeño ve que el presidente Arce está mal asesorado porque se reúne solo con autoridades del MAS

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, afirmó que el presidente Luis Arce Catacora está mal asesorado porque no se reúne con las autoridades locales y solo lo hace con los del Movimiento al Socialismo (MAS).

Montes habló en ese tono, al desconocer si el mandatario participará o no en los actos protocolares en homenaje a los 205 años de la Batalla de La Tablada que se adelantarán para el jueves debido al feriado de Viernes Santo.

"Llega y solo se reúne con autoridades del MAS, por eso me parece que está mal asesorado. Soy gobernador de Tarija y me reúno con los alcaldes del MAS y con los que no son, porque uno tiene que gobernar para todos", expresó Montes.

Arce estuvo este fin de semana en la ciudad de Tarija y no tomó contacto con el gobernador y ninguna otra autoridad de la oposición.

Sin embargo, Montes indicó que, a través de la invitación, le avisaron que los actos en homenaje a Tarija arrancarán el miércoles con el desfile escolar en horas de la mañana, la sesión de honor de la Asamblea Departamental Legislativa (ALD) en la tarde y el desfile de teas en la noche.

"Al día siguiente (jueves) se realizará la ofrenda floral en el monumento de Eustaquio Méndez, la sesión del Concejo Municipal y el desfile cívico-militar para concluir con las actividades en homenaje a Tarija", agregó.