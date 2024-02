Gobierno acusa a Evo de "bloqueo doble" y ven que el MAS no sabe gobernar sin 2/3

Desde 2023 en el ala radical del MAS existe el convencimiento de no dar curso a los créditos que pide el Ejecutivo por desmarcarse de la línea evista y desplazar a toda la corriente que sigue al exmandatario. Esa situación de crisis fue empeorando con el tiempo y ahora los evistas están convencidos que no aprobarán más créditos.

“Yo he bajado a mi circunscripción, qué me ha manifestado ‘¿tanto crédito?’, qué me ha dicho ‘ya no más créditos porque estamos endeudando al país’, el eslogan del Gobierno es que estamos saliendo adelante, estamos industrializando, eso significa que estamos bien económicamente y contrariamente nos piden aprobar más créditos, no”, adelantó el diputado, Gualberto Arispe, luego de enterarse que en la negociación de la Vicepresidencia se trata también las leyes que requiere el arcismo.