Gobierno adelanta que tomará acciones penales en contra de promotores del paro en Santa Cruz

“Desde el primer día hemos tomado acciones y pedimos a todas las instancias llamadas por ley (Policía y Fiscalía) a actuar con celeridad para que se haga justicia y estos hechos nunca más vuelvan a repetirse bajo el slogan de paro cívico pacífico , estas situaciones no pueden normalizarse, no se pueden invisibilizar”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa.

La ministra Prada también dijo que adicionalmente a estos hechos de violencia, en los 20 días, se produjo una pérdida de $us 700 millones aproximadamente y que esas pérdidas "no fueron para los que conducen o alientan el paro, sino para los pequeños productores y comerciantes que viven de vender sus productos" y dijo que los promotores del paro no asumen esas consecuencias, en clara alusión al Comité Interinstitucional.