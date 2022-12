Gobierno advierte que no permitirá avasallamientos ni tráfico de tierras "vengan de donde vengan"

Alcón expresó que el Gobierno nacional no permitirá avasallamientos ni tráfico de tierras en nuestro territorio "vengan de donde vengan" y que hará cumplir la ley vigente.



"Vamos a respetar la normativa, la Constitución Política del Estado y no se va a permitir ni avasallamientos ni tráfico de tierras y eso estamos haciendo, se han hecho distintos operativos no solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, se hacen en otras regiones”, manifestó a los medios de comunicación.



La viceministra indicó que se seguirá trabajando a través de las instancias correspondientes el Gobierno y que persistirán los operativos. No obstante, señaló que también existen competencias y responsabilidades que deben cumplir las gobernaciones y municipios.



Los ministerios de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras, la Policía Boliviana y la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encaran las acciones ante denuncias de avasallamientos, principalmente en Santa Cruz.



Esta semana, EL DEBER evidenció que los casos de avasallamientos subieron de 208 a 237 en el país, según el último informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Estos están repartidos en Santa Cruz, con 104 tomas ilegales de tierras; Beni 58; Pando 31; Cochabamba 17; La Paz 3; Oruro 5; Chuquisaca 7; Potosí 4 y Tarija 8.