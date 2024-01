Gobierno afirma que alertó a Perú sobre el cargamento de 7,2 toneladas de cocaína, que estaba siendo enviado a Bélgica

“La mercadería que estaría transportando esta organización criminal tenía un peso bruto de 22 toneladas con 306 kilogramos de madera. Luego, separando la madera que no estaría contaminada de la madera impregnada con sustancias controladas, hemos podido determinar que hemos logrado secuestrar al narcotráfico un total de 8 toneladas con 776 kilogramos de clorhidrato de cocaína”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el 5 de enero sobre el caso.

Mamani señaló que solo un contenedor se secuestró en Bolivia, porque los otros cinco ya habían salido del país con destino a Europa. Cuatro llegaron a Bélgica, pero fueron revisados y no contenían droga; sin embargo, el quinto llevaba 7.2 toneladas y fue detectado en Perú.

“En fecha 19 de enero, la República de Perú ha realizado una revisión minuciosa a estos contenedores, que ya habían pasado por Chile. En Chile también han realizado una revisión, pero no fue detectada la droga. En la República de Perú, mediante un trabajo de análisis pericial bioquímico, fue detectada, porque a simple vista, o al olfato del mismo can es difícil de poder identificar; porque han utilizado una sustancia que es difícil de identificar. Tienen las mismas características las baldosas que son contaminadas y las baldosas que no son contaminadas”, indicó el viceministro.