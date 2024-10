Gobierno afirma que bloqueos produjeron dos muertes y busca francotiradores con imágenes satelitales

“Se conoce que, al menos, dos personas han fallecido producto de estos bloqueos que tienen secuestrado al departamento de Cochabamba, departamento que lo cobijó y arropó (a Morales), y es al que ahora no solo le está generando un perjuicio económico y a sus familias, sino también pretende generar derramamiento de sangre y luto”, denunció Ríos.

Ríos lamentó estos decesos y reprochó que “ Evo Morales, en lugar de presentarse a declarar c omo cualquier ciudadano de este país ante la justicia, por la denuncia de estupro y trata y tráfico de personas, prefiera llenar las calles de luto”.

Dos francotiradores buscados

Ríos recordó que el exministro Juan Ramón Quintana, “mano derecha” de Morales, afirmó: “El rito de los bloqueos es un rito gradual, no es de la noche a la mañana, y vamos a hacer cinco puntos de bloqueo, no, no; y ¿cómo se alimenta el rito del bloqueo? desafortunadamente se alimenta a través de la sangre, cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente el rito de defunción del poder”.