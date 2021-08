Gobierno afirma que concluyeron análisis de Áñez y la declaran estable

Escucha esta nota aquí

Una tomografía axial computarizada, ese es el último examen que realizaron a la expresidenta, Jeanine Áñez, en el hospital del Norte en la ciudad de El Alto. Con ese análisis concluyeron todos los exámenes y el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y la encargada nacional de salud de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, afirmaron que el estado de salud de la exautoridad es estable y su vida no corre riesgo.





Limpias dijo que después de recibidos los resultados de todos los laboratorios que realizaron las pruebas a la exmandataria se puede concluir que su estado es estable y no existe ningún peligro.





Mariana García dijo que concluyeron los laboratorios y se tiene el diagnóstico de Áñez, pero no pueden mostrar los resultados por confidencialidad. “El día viernes se realizó el hemograma completo, examen general de orina, valoración por siquiatría, y en la tarde se realizó el ecocardiograma Doppler, obviamente protegiendo la confidencialidad médico-paciente y el respeto a la integridad de la detenida no podemos mostrar los resultados de dichos exámenes, lo único que podemos resaltar es que estos resultados entran dentro de parámetros normales, no tenemos alguna alteración significativa o algo que nos diga que comprometa la vida de la privada de libertad, Jeanine Áñez”.





Limpias adelantó que solicitó al director del Instituto Nacional del Tórax a convocar a una conferencia de prensa para que explique todos los exámenes que se realizaron a la exautoridad, como recurso para descartar los discursos políticos que acusan a Régimen Penitenciario de vulnerar los derechos de Áñez, dijo el director.





Sin embargo la hija, Carolina Ribera, envió un mensaje a su madre para darle ánimos en su lucha judicial. “Los tratos despiadados hacia mi madre cada día son peores, no tienen compasión alguna, ni siquiera tienen respeto a la vida humana, mucho menos tienen temor a Dios por todos los actos tan inhumanos que están cometiendo. Ningún ser humano, ni un animal, merecen ser tratados de esta manera, lo único que les puedo decir en estos momentos es, que Dios los perdone”, señala el mensaje.





El traslado





Respecto del intempestivo traslado de Áñez las autoridades de Gobierno afirmaron que convocaron a la familia, pero estos no respondieron las llamadas y solo el hijo apareció en el hospital de El Alto.





“Mi persona llamó personalmente una hora antes de las 9 de la mañana tanto a la hija como al hijo para coordinar con ellos la salida de la señora, para que puedan acompañarnos en la realización de estos análisis, al no encontrar, al no tener éxito con la familia, decidimos sacar a la señora”, informó en conferencia de prensa, Mariana García.





Aseguró que la familia sabía que Jeanine Áñez podía ser trasladada en cualquier momento a completar los exámenes que pidieron los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) porque fue anunciado de ese modo en la conferencia de prensa de hace una semana.





Explicó que en horas de la mañana les confirmaron la existencia de un espacio para la tomografía y fue por eso que se comunicaron con la familia. Justificó el traslado intempestivo porque en el sistema público no existen laboratorios a disposición y deben estar atentos a cualquier comunicado de los laboratorios.





Juan Carlos Limpias, afirmó que él prestó su teléfono a Áñez para que realice la llamada a sus hijos y dijo que no recibió respuesta; asimismo llamaron al médico particular de la expresidenta y tampoco respondió las llamadas.