Gobierno afirma que OEA incumplió acuerdo de 2019 y que Almagro planteó ser procesado

El Gobierno boliviano aseguró que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las fallidas elecciones de 2019 no respetó el acuerdo que se había firmado y por tanto no puede tener efecto legal; asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el secretario general de este organismo, Luis Almagro, planteó claramente su inmunidad para ser procesado por las acusaciones que realiza desde ese puesto.





“El señor Almagro afirmó que tiene inmunidad y que este asunto que atinge a Bolivia y a la Secretaría General podría ser dilucidado en otra instancia (…) ha planteado un escenario posible de un litigio, de un conflicto que podría generarse a partir del incumplimiento que ha tenido la Secretaría General al acuerdo (de 2019), esto es un reconocimiento de Almagro que hay un tema pendiente”, dijo el ministro Lima en conferencia de prensa.





Este miércoles se realizó la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que consideró los reclamos que tiene Bolivia sobre Luis Almagro a propósito de la ratificación del informe sobre las elecciones de octubre de 2019 y que fuera publicado el 9 de agosto pasado.





Iván Lima dijo que reclamaron porque el informe que ratifica Almagro no cumple el acuerdo de buena fe que firmó el Gobierno boliviano.





Argumentó que el acuerdo era que se debía presentar un solo informe y no dos, uno preliminar y otro final, como ocurrió ese año. El otro punto quebrado por la OEA se refiere a que el reporte debía ser entregado por la vía diplomática al Gobierno nacional y no a través de un mensaje en redes sociales publicado a las 04:00 del 10 de noviembre.





“Ese informe preliminar del 10 de noviembre da curso a una cadena de hechos, informe que nunca estuvo pactado con la OEA. Ese informe no estaba acordado, debió emitirse un solo informe que debía llegar por la vía diplomática y no llegó; luego el informe final del 4 de diciembre no cumple con el acuerdo entre las partes”, replicó Lima.





Con esas explicaciones, el Gobierno afirma que hubo una clara intención de agravar el conflicto que había en el país y que eso es una injerencia directa, actitud que luego fue refrendada cuando el 9 de agosto reitera los resultados de su informe.





“Almagro ha planteado un escenario de litigio y ha planteado su inmunidad que es equivalente a impunidad, se ampara en el cargo que tiene para no rendir cuentas, para no responderle a nadie, eso no es admisible, es contrario a los Derechos Humanos”, dijo el ministro Lima.