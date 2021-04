Gobierno alerta sobre posible estafa en venta de vacunas anticovid a empresas

Escucha esta nota aquí

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, alertó sobre un posible engaño vinculado a la venta de vacunas falsas contra el Covid-19 a empresas privadas o importadoras de medicamentos. Pide a las empresas interesadas en adquirir las inmunizaciones que coordinen con la Cancillería para no caer en estafas.

El principal limitante para la importación de vacunas por empresas radica en la negativa de los laboratorios fabricantes para vender las dosis a privados. Blanco asegura que los laboratorios están priorizando "la entrega de vacunas a los Estados y no así a privados".

El viceministro garantiza la apertura para que empresas privadas puedan adquirir vacunas contra el Covid-19. Solo se requiere “cumplir con los requisitos mínimos que están en la ley de medicamentos”, manifestó a Bolivia Tv.

Uno de ellos consiste en el registro sanitario que "se debe tramitar en la agencia correspondiente, que es Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud)".

Algunas empresas farmacéuticas se han interesado por la importación de vacunas contra el Covid-19 de manera privada. Hasta el momento, "en Latinoamérica no existe una sola farmacia que venda vacunas", asegura Blanco. Eso sí, explica que algunas empresas se han acercado a las autoridades del área para que se les avale la compra de vacunas.

​"Farmacorp y Terbol han solicitado a la Cancillería una nota dirigida al Ministerio de Salud de China para que avale o permita a estas dos empresas importar las vacunas", señaló Blanco. Ante esta consulta, el viceministro se contactó con autoridades chinas y los responsables del laboratorio Sinovac para viabilizar la gestión.

De acuerdo a lo expresado públicamente por Blanco, en Sinovac "no conocen a las empresas" y agrega que no han realizado ningún contacto. Además, desde el laboratorio chino se le ha informado que "no existen disponibilidad de venta de vacunas a empresas privadas".

En paralelo a la consulta con Sinovac, Blanco replica la respuesta recibida por la embajada de China. "Nos sugieren tomar precauciones ante la posible estafa por parte de empresas intermediarias", adelanta la autoridad.

Blanco lamenta un exceso de desinformación desde las redes sociales donde se encuentran ofertas de intermediarios para la adquisición de vacunas. "Las ofertas de vender vacunas con pagos adelantados podrían ser estafas", afirma. Además, pide a la población que no se deje engañar con falsas promesas.

Interpol mantiene activadas las alertas ante el comercio fraudulento en las redes. ​​"Nuestro principal mensaje es que las vacunas no se pueden vender en línea", sino que son solo los gobiernos los que las distribuyen, subrayó al portal colombiano El Tiempo, Rory Corcoran, subdirector de la lucha contra mercados ilícitos de la organización policial internacional.

Del mismo modo, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, señaló que "cualquiera que encargue una vacuna en línea en lugar de obtenerla por su proveedor nacional, estará comprando un producto falso".

El viceministro de comercio exterior insiste en el argumento de la falta de oferta en el mercado como principal limitante para la importación privada. "Las empresas que producen las vacunas apenas pueden cumplir los contratos con los Estados, menos podrán cumplirlos con las empresas privadas".

Advierte sobre la participación de personas que se ofrecen como mediadoras entre las farmacéuticas productoras de vacunas y las empresas privadas. Blanco pide no realizar pagos por adelantado para reservar vacunas y frenar la especulación vinculada a grupos de estafadores.

"En el caso de que la empresa privada logre un contrato, le vamos a dar todas las facilidades", ratifica el viceministro.

Por el momento, Blanco compromete las gestiones del Gobierno central para "poder conseguir, poder tener la disponibilidad de todas las dosis necesarias para vacunar a la población vacunable de nuestro país".

