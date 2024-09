Gobierno alista decreto para concentrar recursos generados por los créditos de carbono

"Todo mundo habla de las leyes incendiarias, pero nadie del nudo que en su momento Evo Morales puso a los proyectos de conservación. Debido a las políticas de Evo Morales, por 15 años nunca se invirtió en medio ambiente, solo en destruir y no en preservar, un ejemplo son los ingenieros forestales solo se concentran en hacer planes para desmontar, porque en Bolivia conservar no da plata. Este es el único país que ha puesto énfasis en la palabra mercados, otros proyectos usan la denominación proyectos de conservación, o proyecto de reducción de emisiones", dijo el experto, que prefirió no dar su nombre.



De acuerdo con el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, la propuesta de los bonos de carbono busca redituar de manera creativa las aproximadamente 52 millones de hectáreas de reservas forestales de Bolivia.