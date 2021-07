Gobierno analiza un “plan B” ante falta de vacunas rusas y admite que el contrato no contempla sanciones por incumplimiento

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional analiza un “plan B” si es que no llegan las segundas dosis de Sputnik V y admite que el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa no contempla sanciones en caso de incumplimiento.

Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior, explicó este lunes que “esta no es una espera para siempre”, y que, si persiste la demora, se evaluarán otros esquemas e incluso se pueden compartir estudios con otros países para “tomar decisiones al respecto”.

“Hay que ser muy claros, hay un comité científico y expertos que están analizando el tema, seguramente en algunos días ya tendremos información oficial sobre cuál sería el posible plan ‘B’ si es que sigue sucediendo este incumplimiento, por ahora estamos dentro del rango”, dijo la autoridad.

Ratificó que no existe una fecha oficial de la llegada de los refuerzos, que se habla de “unos días de retraso” y que ese tiempo de espera no afectará al cronograma de vacunación. Sin embargo, reconoció que se rebasó la capacidad de presión que pueda tener el Gobierno.

“Eso no sucede ni con la Sputnik V ni con ninguna otra vacuna que se comercializa en el mundo, el lograr suscribir un contrato cuesta mucho trabajo y se requiere, incluso, de voluntad política, y uno se adhiere a los contratos. No hay ningún país que haya firmado con alguna empresa farmacéutica que incluya sanciones, porque ellos se protegen en sus contratos y saben que hay factores que no controlan, como la provisión de insumos, las restricciones gubernamentales. No existe una sanción. Si lo que se pretende es que Bolivia le cobre dinero a Rusia por incumplimiento, el contrato no está establecido así”, admitió.

Precisó que el retraso fue informado la pasada semana y que Bolivia será uno de los países priorizados con el primer envío que se autorice. “No es que vamos a esperar que el Fondo Ruso nos mande y confiar ciegamente en que eso va a suceder”, complementó.

Finalmente, reveló que “no se ha pagado absolutamente nada, pues dosis que llega, dosis que se paga. Es una opción cambiar de proveedor, pero no podemos ser irresponsables, tenemos el esquema compuesto por dosis de Sputnik V, que tiene la mayor eficacia en el mundo, corresponde poner la segunda dosis, lo que tenemos por ahora son algunos días de retraso en la provisión de segundas dosis, no se puede intercambiar vacunas”, afirmó en entrevista con radio Compañera.