Gobierno anuncia campaña para vacunar a niños contra varias enfermedades

Escucha esta nota aquí

La pandemia de coronavirus ha retrasado la campaña de vacunación de niños contra diferentes enfermedades (sarampión, rubeola, poliomielitis y otros), por ello, durante la cumbre de la salud que se desarrolla en Santa Cruz, las autoridades nacionales anunciaron una campaña para inmunizar a los pequeños.

La Cumbre por la Salud centró gran parte de la reflexión al fortalecimiento de esta vacunación.

El evento, organizado por el Ministerio de Salud, contó con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la participación de autoridades nacionales, gobernadores y directores en salud de los nueve departamentos.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó a las autoridades departamentales a impulsar la vacunación integral de niños, niñas y la familia. Hasta el momento no se han evidenciado brotes de esas enfermedades prevenibles, señaló Auza, aunque se mantiene el riesgo de que se vuelvan a presentar en el país si no se actúa con la vacunación.



“La salud debe tener un enfoque integral, por eso hemos convocado a nuestras máximas autoridades departamentales para asumir compromisos que nos lleven a cumplir nuestra meta con la defensa de la salud y la vida del pueblo boliviano. No podemos permitir que enfermedades que nos ha costado controlar y erradicar, puedan volver a surgir”, dijo la autoridad en la inauguración del evento.



La atención a la pandemia de Covid-19 centra la labor de las autoridades de salud. Sin embargo, es necesario prestar atención a la vacunación integral con acciones inmediatas.



La representante en Bolivia de la OPS/OMS, Alma Morales, mostró su preocupación por la disminución en las coberturas de vacunación integral. Como ejemplo dijo que la aplicación de la vacuna BCG ha bajado de un 94% a un 69%, mientras que la antipolio, cayó de un 91% al 84%. A su juicio, representa un peligro que debe ser atendido rápidamente, por ello celebró la convocatoria del Ministerio de Salud a ese encuentro.



El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ponderó la realización de la cumbre de salud y también el trabajo sostenido que se realiza en las regiones para frenar al Covid-19.



Lea también Santa Cruz La baja cobertura de la vacunación infantil contra enfermedades prevenibles, tema de la cumbre de la salud que se realiza en Santa Cruz La OPS expresa su preocupación por el retardo en el plan de vacunación que contiene enfermedades como el sarampión o la poliomielitis

​