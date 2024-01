Gobierno anuncia inicio de procesos judiciales contra instigadores al bloqueo, por daño económico al Estado

“Sin duda alguna, como Gobierno nacional también se va a identificar a las personas que están liderando este movimiento, a fin de que sean pasibles a procesos por daño económico al Estado. El boliviano ya no quiere peleas entre políticos, ya no quiere mayor enfrentamiento, ya no quiere mayor confrontación, lo que quiere es trabajar, lo que quiere es paz, es armonía y como Gobierno nacional vamos a trabajar en ello”, afirmó Ríos desde las afueras de la Basílica Menor de San Francisco.