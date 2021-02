Gobierno anuncia llegada de 20 toneladas de medicamentos de India y vacunas chinas hasta el 28 de febrero

Escucha esta nota aquí

El avión que llega esta mañana a Bolivia trae, según cancillería, 20 toneladas de medicamentos que se requieren para las unidades de terapia intensiva (UTI), para personas con Covid-19. Se conoció que optaron por esa compra por la escasez de medicamentos en el país y por los sobreprecios que existen, no solo en el país, sino en la región. “Hemos entablado negociaciones directas con el laboratorio Saimed-India. Se ha contratado un lote de medicamentos a un precio aproximado de 4 o 5 veces menor de lo que no hubiera costado adquirirlo en importadores de Bolivia. La carga que viene de Bombay, India, se va a distribuir a través del Seguro Universal de Salud (SUS). No solo por el ahorro económico, sino también por la disponibilidad, porque no había muchos de estos medicamentos”, dijo el Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco y adelantó que este no sería el único vuelo, se han hecho otros contratos para más medicamentos en el futuro.

Si bien se especuló que serían vacunas las que traerían de India, la versión fue descartado por cancillería, argumentando que el contrato con las vacunas Astrazeneca es con las vacunas puestas en Bolivia, así como las que pertenecen al sistema Covax. Por su parte las vacunas Sputnik V (Rusia) y las Sinopharm, (China), serán entregadas por contrato en el país de origen, es decir en Moscú y Beijing, respectivamente. Estas últimas serían para el 28 de febrero como fecha máxima.

Sobre el precio de la vacuna Sinopharm no quisieron adelantar detalles debido a la confidencialidad del contrato, son embargo precisó que la empresa en cuestión tiene precios amparados por regiones y debido a la emergencia mundial de la pandemia se ha conseguido para Bolivia un lote de vacunas a “muy buen precio”, expresó el viceministro prometiendo revelarlo más adelante. Cien mil vacunas (20%) de las 500.000 vacunas será producto de una donación del gobierno chino. El Gobierno nacional no fijó la fecha del recojo de estas vacunas, sin embargo, aseguró que lo harían en uno o dos vuelos a Beijing en los próximos días.

Respecto a las vacunas Sputnik V se descartó la posibilidad de que lleguen este mes por la alta demanda que tienen en fábrica. “Según contrato debemos disponer de 1.7 millones de vacunas hasta el 31 de marzo, estamos viendo en qué semana del siguiente mes iremos a buscarlas, pero no hemos logrado fechas concretas”, remarcó Benjamín Blanco.

Sobre la demanda de vacunas de algunas gobernaciones y municipios Blanco informó que se han recibido cartas donde se pide hacer compras conjuntas, pero que no han solicitado autorización concretamente. “Desde mi punto de vista cuanto más vacunas lleguen al país y cuánto más se vacune, mejor, independientemente de quien las compre. El procedimiento para comprar vacunas es claro y básico. Deben buscar un importador para hacer los trámites. Respecto al registro sanitario, ya hay vacunas con la autorización de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, es un trámite muy sencillo. Hasta donde tengo conocimiento nadie ha solicitado iniciar este trámite”, dijo Blanco.

Blanco advierte que en caso de que se compren vacunas aconseja evitar intermediarios, para no pagar sobreprecios. Hasta el momento han manifestado interés en la compra de vacunas las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija así como también los municipios de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y El Alto.