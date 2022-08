Gobierno anuncia procesos contra cocaleros y estos muestran imágenes de “infiltrados”

El viceministro Téllez dijo que los cocaleros no solamente usan los cachorros de dinamita, sino que ahora atravesaron la masa de dinamita con clavos que en el momento de la explosión provoca una metralla que amenaza a los que están cerca. Machicado dijo que los campesinos de Los Yungas no tienen como herramienta de trabajo la dinamita y por tanto, no pueden acusarlos de ser los que portan ese explosivo.