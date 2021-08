Gobierno anuncia que desarticulará toda organización ‘parapolicial’ e instruye agilizar el juicio de responsabilidades

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional anunció este martes que desarticulará toda “organización parapolicial y grupos irregulares” que se pudieran haber conformado como fuerzas paralelas a las reconocidas por ley e instruyó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) agilizar la aprobación del juicio de responsabilidades contra los autores de los hechos registrados en 2019.

Durante la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el presidente Luis Arce mencionó fragmentos textuales sobre las acciones que asumió el Comité pro Santa Cruz durante la convulsión social que precipitó la renuncia de Evo Morales.

“El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico pro Santa Cruz, en el establecimiento de prácticas no amparadas en el derecho a protesta, al extremo de suspender derechos, creando situaciones de excepción, que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación, arrogándose funciones que no le competen”, recapituló el mandatario.

El gobernante mencionó así el paro de 21 días que cumplió la capital oriental contra las irregularidades en las elecciones, señalando que esas “acciones ilegales” fueron “ejecutadas y apoyadas en la Unión Juvenil Cruceñista”.

A tiempo de asegurar el “firme compromiso” para acatar las recomendaciones del GIEI, la máxima autoridad anunció: “Vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de confrontación paralela al Estado”.

Asimismo, demandó al Ministerio Público “implementar las acciones que se recomiendan en el presente documento” y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), “aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de los derechos humanos”.

El mandatario comunicó que se conformará una comisión de alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente “reparación integral”, a la vez de anticipar que su Gobierno derogará el Decreto Supremo 4461, de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, aprobado en febrero de 2021.

“La historia hoy nos convoca a todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia, y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia”, resaltó Arce.

