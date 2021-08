Gobierno: Arribó la mitad de las segundas dosis de Sputnik que debían haber llegado el 20 de julio

Escucha esta nota aquí

Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior, informó este lunes en el Streaming de EL DEBER que el fin de semana arribaron a Bolivia 100.000 segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik, la mitad del lote que debía haber arribado el 20 de julio.

"Efectivamente, hemos recibido una parte del lote que se tenía comprometido de 200.000 dosis, que deberían haber llegado a nuestro país el 20 de julio, para empezarse a aplicar desde el 23 de julio", explicó Blanco. "Estas dosis ya han sido distribuidas en nuestro país a los respectivos Sedes. Otro lote ha sido entregado a nuestro agente en Moscú, quien está haciendo las diligencias para poderlas transportar a nuestro país", prosiguió el viceministro.



Blanco dijo en la entrevista que la cantidad de dosis recibidas son suficientes (solo) para poder vacunar a todas las personas que se inmunizaron con el lote que llegó el 20 de abril (mayores de 60 años). "Seguirán llegando más dosis según lo ha anunciado el propio Fondo Ruso de Inversión", señaló.



También comentó que ya no era necesario que un avión parta desde Bolivia hasta Rusia para transportarlas, sino que como eran cargas más pequeñas, las envían hasta España y desde allí llegan a Bolivia en un vuelo de BOA.



Blanco aclaró que no se hizo el anuncio del arribo de las vacunas como en otras ocasiones porque no se tenía una fecha clara al respecto de parte del Fondo Ruso de Inversiones. "No podíamos anticipar si no teníamos una fecha clara".



Santa Cruz requiere 40.000 segundas dosis para vacunar a los rezagados de julio, Blanco aseguró que ese número sería cubierto. Por su parte, el Sedes cruceño informó que se recibieron 5.400 dosis, pero no corresponden a este último arribo, pues lo recibieron el jueves pasado, mientras que la reciente llegada de segundas dosis se dio el fin de semana.

También dijo que con esta operación se descartaba la propuesta de mezclar las vacunas de una marca con otra. "No vemos por qué cambiar el esquema de vacunación", aseguró.



