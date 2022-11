Gobierno asegura la provisión de agua potable hasta febrero en La Paz y El Alto

El Gobierno nacional informó en las últimas horas que La Paz tiene asegurada la provisión de agua potable hasta febrero de la próxima gestión , si es que no inicia la temporada de lluvias. Sin embargo, reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) adelantan que las primeras semanas de diciembre comenzarán las precipitaciones.

“Tenemos agua hasta febrero, si no llueve, tenemos garantizada el agua hasta febrero. La situación más crítica que se presenta es en la zona Este , en alerta, donde tenemos que concienciar a la población sobre el uso racional del agua, hablamos de Miraflores, de la zona Sur y de la ciudad de El Alto”, dijo la autoridad.

“Hay agua para La Paz. Lo que pasa es que, como en 2016, viene la psicosis, no está lloviendo, comienzan a alarmar y especular en redes sociales, pero queremos ser claros, todavía tenemos 28.1 millones de metros cúbicos y en ese entonces no había estas tres nuevas represas ”, acotó.

“En caso de que no llueva, según nuestra programación, comenzaría la racionalización a finales de diciembre, cosa que no va a ocurrir, nos hemos reunido con Senamhi y las lluvias van a comenzar, se han atrasado, no solo en La Paz sino en todo el país”, acotó en entrevista con F10.