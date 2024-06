Gobierno asegura que paro de transportistas se iniciará debilitado, porque solo dos sectores 'evistas' lo sostienen

Montaño señaló que se habló ya del tema del dólar, de la Aduana, de la provisión del diésel, la gasolina y otros que interesan al sector. “ Cerramos filas con distintos sectores de transportistas para que el paro no les perjudique a ellos mismos”. Sin embargo, anunció que hay dos sectores con los que no se pudo llegar a acuerdos.

“A dos personas me dirijo, al señor Héctor Mercado y a Juan Yucra. Ellos fueron actores principales del golpe de Estado que le dieron al compañero Evo Morales. Lastimosamente se reunieron, se acercaron con el ala que apoyan al compañero Evo y están en este tren de desestabilizar al Gobierno, de darle un golpe de Estado. Lo veo con claridad. Hemos atendido todas sus demandas, y persisten, eso confirma que hay un afán político. No hay motivo para bloquear, esto no traerá dólares, ni más diésel ni gasolina. Por el contrario, los llevará a una recesión económica".