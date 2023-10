Gobierno asegura que se trabaja en la identificación de los que generan incendios

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró este jueves que se está trabajando en la identificación de las personas que presuntamente están generando los incendios, pero también confirmó que al momento no hay ningún arrestado.



"Como Gobierno nacional, no hemos bajado la guardia, hemos estado trabajando, se han tomado los recaudos, pero también es importante llamar a la reflexión de aquellas personas que, de manera irresponsable o, en algunos casos, de manera intencional, están generando este tipo de incendios, vamos a trabajar en su identificación", dijo en una conferencia de prensa.



Cuando fue consultado si ya se conoce si estas personas pertenecen a comunidades o a algunas asociaciones específicas, la autoridad dijo que "eso justamente es parte del trabajo que está realizando la Policía Boliviana".



Pues, "en el lugar (de los incendios) no solo tenemos personal de bomberos, sino también se encuentra personal de la Policía. De acuerdo con información de los mismos comunarios, lugares donde ya se habrían apagado los incendios, unas horas después o al día siguiente, nuevamente habría empezado a reactivarse, lo cual hace presumir que, en algunos casos, existen personas malintencionadas (...) que han generado esto, por lo cual, nuevamente repito, el personal no solo está realizando este trabajo (de ayuda en el apagado de incendios), sino también está trabajando en la identificación de algunas personas que se estarían presuntamente dedicando a generar estos (incendios)", sostuvo.



Los incendios forestales se registran al momento en cuatro de los nueve departamentos del país (La Paz, Santa Cruz, Beni y Cochabamba). El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó en pasadas horas que los incendios activos disminuyeron de 21 a 16 entre el martes y el miércoles e incluso consideró que hasta el fin de semana serán controlados.



Además, Novillo descartó la posibilidad de una declaratoria de emergencia nacional por esta situación y señaló que tampoco es necesario pedir ayuda internacional para sofocar las llamas.