Gobierno aún no recibe respuesta de la Gobernación de Santa Cruz sobre su cámara de frío

El Gobierno nacional no recibió hasta ahora una respuesta escrita de la Gobernación de Santa Cruz sobre los inconvenientes que tuvieron con su cámara de frío para almacenar las vacunas contra el Covid-19.

Jeyson Auza, ministro de Salud, dijo que aún esperan que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de esa región diga si usará o no el espacio que gestionaron de una farmacéutica privada para almacenar las dosis de Sinopharm que no pudieron ser enviadas en su momento.

“Hemos recibido una solicitud de no envío de casi un millón de vacunas a Santa Cruz porque no tenían cadena de frío, nos hemos movilizado y con gestiones que realizamos con instancias privadas, en menos de 24 horas solucionamos el problema, tenemos en laboratorios Bagó la posibilidad de almacenar más de un millón de vacunas, hemos informado de manera escrita a la Gobernación de Santa Cruz y no hemos recibido una respuesta al respecto”, dijo la autoridad.

Sin embargo, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, aclaró que enviaron al Ministerio de Salud una comunicación explicando el percance y la reparación de la cámara de frío.

"Hemos enviado al ministro de Salud una nota con Cite 508/2021, desde la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, fue el día 6 de septiembre. Explicamos que inmediatamente tuvimos un percance con la cadena de frío, el secretario de Salud y el director del Sedes instruyeron inmediatamente la solución. Arreglamos la cámara de frío en 24 horas, y pedimos las otras vacunas Sputnik V y otras dosis, que debieron llegar días atrás, y que había comprometido el Gobierno", señaló.



Por otra parte, en conferencia de prensa, el director del Sedes de Santa Cruz, Erwin Viruez, desmintió las declaraciones del Ministerio de Salud, en la que se afirmaba que su institución había rechazado 860.140 dosis de la vacuna china, debido a problemas con el funcionamiento de las cámaras de frío.

"Tenemos la documentación de respaldo donde solicitamos al gobierno una reprogramación de 48 horas, hasta que la cámara de frío del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) salga del mantenimiento preventivo rutinario y pueda recibir estas dosis programadas", señaló la autoridad.

Al respecto, Auza enfatizó que “este no es el momento de hacer manifestaciones político-partidarias, es el momento en el que todas las instituciones debemos aunar todos los esfuerzos necesarios para lograr la protección del pueblo boliviano”.