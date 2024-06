Gobierno cede a un pedido más e inicia cruzada ante ataques de Evo

Ante las crecientes demandas y amenazas de convulsión, en menos de 15 días, el Gobierno de Luis Arce anuló dos decretos sobre Derechos Reales y levantó una restricción para la venta de gasolina en bidones, una de las demandas de los ayllus de Norte Potosí donde abundan los autos indocumentados o “chutos”.



“Luego de escuchar a las organizaciones sociales de los problemas que se presentan en muchas poblaciones, especialmente vinculadas a la venta de combustible en bidones, se ha tomado la decisión (…) levantar la restricción de horarios en lo que hace a la venta de combustibles en bidones”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tras la reunión del gabinete social.



La decisión del Ejecutivo se dio, como dijo Prada, tras escuchar los pedidos del Pacto de Unidad que reflejó la situación de emergencia ante la falta de combustible, hecho que ya es recurrente desde el año pasado.



Quienes dejaron a un lado las advertencias y tomaron acción fueron los ayllus de Potosí, donde las comunidades de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP) bloquearon el 29, 39 y 31 de mayo, la carretera diagonal Jaime Mendoza en medio de enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos. Uno de los cuatro pedidos de su pliego era levantar las restricciones para la venta de gasolina en bidones.



“También podemos decir que necesitamos gasolina para nuestros chutitos”, dijo a medios locales, Juvenal Nina, uno de los dirigentes de los ayllus. Se conoce que, en 2022, solo en Norte Potosí circulaban unos 5.000 vehículos indocumentados, que son usados como transporte de carga, principalmente.



El pedido de levantar las restricciones para la venta de combustible en bidones también se hizo escuchar en el Chapare hace dos semanas tras el ampliado de emergencia del MAS evista.



Antes de esa medida, tras movilizaciones de protesta, el presidente Arce también anuló dos decretos: el 5143 para modernizar Derechos Reales y el 5139 que autorizaba un presupuesto de Bs 3.637.401 para contratar consultores para ese proceso de modernización. El Gobierno dijo que se “difundió información tergiversada” sobre el tema.



Contradicciones



Mientras la ministra Prada a nombre del Gobierno, asegura que “no estamos viviendo una situación de crisis económica” en Bolivia, sino más bien un “boicot y sabotaje” que busca generar zozobra y convulsionar el país, el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, admitía que la falta de dólares y combustible, son los temas que alarman a las organizaciones sociales.



“¿Qué está pasando con el combustible?, ¿qué está pasando con el dólar?, ¿dónde estamos fallando?”, fueron las preguntas que enviaron distintas federaciones, sindicatos, entre otras organizaciones hasta la Casa Grande del Pueblo, motivo por el cual se pidió la reunión del gabinete social, reveló Huarachi.



Es por eso que en especial, los ministros de Economía y de Hidrocarburos informaron a los dirigentes la situación en estos dos temas. Huarachi contó, por ejemplo, que les hablaron de los trabajos de prospección en hidrocarburos y las medidas que se implementan en el ámbito económico, pero no dijo si los informes oficiales les convencieron, solo que socializarán las explicaciones en ampliados.



Para el transporte pesado no es suficiente que se hayan levantado las restricciones en la venta de combustible en bidones, ya que la crisis por carburantes es más profunda. Es por ello que los transportistas ratificaron el bloqueo de caminos para este lunes 3 y martes 4 de junio.



ANÁLISIS



Es una fase de acumulación de fuerzas



Pedro Portugal/Historiador y analista



Se están reproduciendo escenarios que muchas veces ha vivido Bolivia y que coinciden con la culminación de ciclos políticos, cuando partidos hegemónicos pierden el control y hay un intermedio en el que se desatan todos los elementos que no han podido resolver. La referencia más inmediata es el MNR que tuvo varios enfrentamientos entre sus militantes.



Estamos llegando a eso y no es nada extraordinario porque es el propio Evo Morales que abiertamente habla de desestabilizar, de revocar al régimen de Luis Arce. El conflicto ya está dado.



El Gobierno está tratando de resolver los conflictos con pequeños parches, pero históricamente hemos visto que estas cuestiones se resuelven simplemente con un enfrentamiento entre los sectores en conflicto al interior del partido gobernante.



Por ejemplo, Norte Potosí está como en la época del MNR, también hay sectores similares en Cochabamba o Achacachi. La tensión se va a focalizar en esos sectores y también en el Chapare y los Yungas.



Estamos en etapas previas donde hay acumulación de fuerzas, en el sector evista y de los renovadores del MAS, mientras la oposición en el Parlamento está como un simple espectador.



Veo tres sectores fundamentales donde puede estallar el conflicto: el Chapare donde domina Evo Morales, Alto Beni y los Yungas donde también cultivan la coca, y el Norte de Potosí, donde Evo Morales a través de sus sectores ha trabajado lentamente para tener el apoyo de bastantes sectores de la población.



Puede reeditarse escenarios como los de noviembre de 2019 y surgir como factores de poder el Ejército y la Policía.