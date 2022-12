Gobierno cede con ‘evistas’ y ofrece créditos; Arce aún no dice si irá a fiesta masista

Otorgación de préstamos internacionales, ésa fue una de las ofertas que hizo el Ministerio de Economía al bloque radical del MAS y fue suficiente para convencerlos de aprobar esta mañana desde las 10:00 en sesión de Diputados , el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 en la Cámara de Diputados. La norma se trabó desde la anterior semana por las disputas internas que no cesan entre los oficialistas.

Para algunos, la división masista es irremediable aunque otros creen que es posible una reconciliación en el festejo del domingo en Sacaba donde todos están invitados. El presidente Luis Arce todavía no confirmó su asistencia.

“Los ministros de Economía y Planificación se han comprometido para viabilizar las gestiones de manera urgente en los proyectos que no están con nombre y apellido en el presupuesto general para 2023. (...) Se van a hacer las gestiones correspondientes ante estos organismos internacionales puesto que los representantes de estas financiadoras estarán el próximo mes en nuestro país para agilizar los trámites y verificar dónde está la tardanza”, informó el diputado Gualberto Arispe, en contacto con EL DEBER.

“La conexión oriente-occidente tiene varios tramos y cada uno cuenta con su presupuesto aunque de algunas no se ha hecho el estudio para el proyecto . Parotani - Colomi, Colomi - El Sillar, Sillar - Cristal Mayo, Cristal Mayo - Villa Tunari y los que están plantados en este momento son Villa Tunari - Shinahota, además de Shinaota -Chimoré”, explicó.

En el caso del complejo farmacéutico en Santiváñez, consiguieron que el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Joshua Siles, firme un compromiso de que el proyecto se realizará en 40 hectáreas y ya no en 10 como había cambiado el ministerio a cargo. Aunque no el PGE 2023 solo contempla las 10 hectáreas y no se aclaró de dónde saldrá el dinero para financiar las 30 restantes.