Gobierno confirma irregularidades, pero aún no hay investigación en curso contra Nina y Montaño por la coima en ABC

Una vez vencida la reserva de la investigación del caso ‘coimas en ABC’ el ministro de Justicia, Iván Lima, ofreció una conferencia de prensa en la que reconocío que se ha encontrado irregularidades en el caso de la ABC y la empresa china para adjudicarse la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez . Con respecto a su colega de Obras Públicas, Édgar Montaño, y al presidente de la ABC, Henry Nina, dijo que aún no hay una investigación contra ellos. Culpó a funcionarios de bajo rango y personas particulares, mientras que a los

“En una investigación penal no podemos hacer afirmaciones si carecemos de prueba. No tenemos evidencia ni en las declaraciones del ciudadano que vendió las facturas, ni en las declaraciones que han brindado hasta el momento todos participes. No ha habido ninguna determinación o acusación en relación al presidente de la ABC (Henry Nina) o al ministro (Édgar Montaño). No hay una investigación en curso contra ellos, sí contra los responsables del proceso de contratación y contra la empresa”, dijo Lima en conferencia de prensa.