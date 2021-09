Gobierno confirma que las 370.000 segundas dosis de Sputnik V llegarán el miércoles a Bolivia

Escucha esta nota aquí

El Gobierno confirmó este lunes que las 370.000 segundas dosis de Sputnik V llegarán a territorio nacional el miércoles, para ser distribuidas entre los departamentos y comenzar su aplicación entre la población que debe completar su esquema de vacunación.

Jeyson Auza, ministro de Salud, confirmó el arribo del lote, que permitirá cubrir a todos quienes ya recibieron la primera dosis y que deben cumplir su esquema de vacunación hasta mediados de octubre.

La autoridad ratificó que “está latente la amenaza de una cuarta ola”, destacando que, hasta el momento, se alcanzó un 57 por ciento de la población vacunada, “cifra alentadora, pero no suficiente para controlar la pandemia”.

Consultado sobre la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna Sinopharm, el titular indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no recomienda dicho refuerzo, por lo que aún se requieren estudios para ver si será necesario.

La conferencia de prensa:





“La posición de la OMS es que no se deben aplicar dosis de refuerzo, es una manifestación que realizó el director de la OMS, a eso nos adherimos, estudios serios y no manifestaciones no demuestran dicha necesidad”, precisó.

Ratificó que desde ahora se debe aplicar una nueva estrategia en la lucha contra el Covid-19, que consiste en “desplegar los equipos de salud para que se trasladen a puntos en los que existe gran aglomeración de personas, como los mercados”, para continuar con la vacunación.

En Santa Cruz se necesitaban 65.323 del segundo componente ruso para completar su esquema de protección, que se debían recibir la última semana de agosto, pero solamente llegaron 9.000.