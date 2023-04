Gobierno confirma visita de grupo 'antilavado' de dinero y trata de calmar protesta de gremiales

“El país va a tener una evaluación por parte de Gafilat porque son medidas antilavado que hacen que se perfeccione el marco regulatorio local, nosotros como país miembro de la comunidad internacional debemos cumplir estas normas, pero como digo nuevamente, este tipo de medidas no está al alcance de la población, no se sientan afectados los gremialistas, transportistas, los trabajadores no tenemos que sentirnos preocupados”, pidió el viceministro a.i. de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa.