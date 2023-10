Gobierno considera que la Fiscalía debe investigar de oficio el "atentado" en el bloqueo evista en Chapare

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, consideró este miércoles que el Ministerio Público debe investigar de oficio el "atentado" ocurrido durante el bloqueo en el Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales, porque, según su versión, hasta se prohibió la venta de alimentos y agua a las personas que estaban atrapadas en medio del conflicto.



"Lamentablemente han impedido, no solo que los compañeros que estaban varados en el lugar puedan trasladarse hacia el departamento de La Paz, sino también se ha atentado contra su integridad y su vida; veíamos cómo niños estaban en las calles, se les ha prohibido la venta de alimentos, la venta de bebidas, como el agua, que es un líquido elemento, lo cual es atentatorio contra el derecho, no solo político que tenemos las personas, sino contra los derechos humanos", dijo el viceministro.



Distintas organizaciones del Trópico de Cochabamba instalaron varios puntos de bloqueo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba desde la tarde del lunes hasta pasado el mediodía del martes.



Con esta sorpresiva medida, varias delegaciones de Santa Cruz, que pretendían llegar hasta la ciudad de El Alto para participar del cabildo que respaldó al gobierno de Luis Arce, fueron impedidos de continuar con su viaje.



Además, según la autoridad gubernamental, cuando estas delegaciones se dieron cuenta de que ya no iban a llegar a tiempo al cabildo de El Alto, intentaron volver a Santa Cruz, pero "tampoco se les ha permitido su retorno".



"Por lo cual, a partir de ello, sin duda alguna van a realizar algún tipo de evaluación; ellos al haber sido impedidos en el ejercicio de sus derechos, tanto políticos como derechos humanos, pues están en la libertad de presentar alguna acción", afirmó.



Incluso, lo que "corresponde es que el Ministerio Público, de oficio, inicie todo el proceso investigativo, considerando que se han restringido y se han violado derechos, pero además se han puesto en riesgo la integridad y la seguridad de los niños y niñas (...) que estaban durmiendo en el asfalto, estaban tratando de conseguir alimentos, (porque) hasta eso se les ha restringido, por lo cual, es importante que el Ministerio Público inicie las investigaciones y el proceso correspondiente", insistió.