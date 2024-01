Gobierno cree que Evo “está intentando convulsionar al país” con el anuncio del bloqueo indefinido de vías

“Es el señor Evo Morales quien está intentando convulsionar al país a convocatoria de aquello; eso no necesitamos explicarlo más”, afirmó Alcón en un contacto con periodistas en La Paz.

El lunes, el Pacto de Unidad del bloque 'evista' anunció bloqueo nacional indefinido de carreteras desde el miércoles, si no se da una ley corta de convocatoria a elecciones judiciales; si no se procesa a los magistrados y consejeros prorrogados por "usurpación de funciones" y, si esas cuestionadas autoridades, no renuncian dentro de 24 horas.