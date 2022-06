Gobierno defiende condena a Áñez y dice que informes internacionales no hablan del caso ‘golpe II’

Escucha esta nota aquí

El juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez es un caso consolidado y no hay opción a revisión, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima, quien también dijo que las recomendaciones realizadas por el Alto Comisionado de NNUU, no se refieren al caso de la exmandataria y el juicio.





“Como ustedes han visto las seis observaciones que representó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no incluye el tema de incompetencia, no dice que debió ser juzgada en un juicio de responsabilidad. Es un acto jurídico consolidado, es un hecho jurídico que ha quedado plenamente consolidado para la comunidad internacional también, ella fue juzgada como senadora en la vía ordinaria”, recordó el ministro en conferencia de prensa.





El juicio del caso ‘golpe II’ tuvo repercusiones internacionales luego de dictarse la sentencia de los 10 años para la expresidenta; asimismo, el expresidente Evo Morales aseguró que una reunión política decidió el juicio ordinario contra Áñez, lo que ocasionó la reacción del relator de la ONU, Diego García-Sayán.





Pero el ministro Lima aseguró que los seis tuits que lanzó el delegado internacional no hacen referencia al juicio o la competencia para juzgar a la exmandataria, de tal modo que ese caso no podrá ser revisado y ya es una cosa juzgada.





Recordó que la defensa de la expresidenta recurrió a varios recursos para invalidar este proceso y que en todas ellas fracasó por decisión de los jueces; aunque los informes internacionales señalaron que hay una abierta injerencia política en la justicia.





“La defensa de la señora Áñez ha planteado excepción de incompetencia, es decir, ha pedido que su caso pueda ser remitido a la vía de juicio de responsabilidades, se le ha rechazado en dos ocasiones, esa excepción fue apelada y se le ha rechazado en la apelación; ha recurrido a la justicia constitucional y también se le ha rechazado esa petición; es decir ya existe una calidad de cosa juzgada con relación al caso ‘golpe II’, ha presentado sus reclamos oportunamente en todas las instancias y han sido rechazados”, graficó.





Asimismo, se refirió a las declaraciones del expresidente Carlos Mesa, quien pidió anular el juicio contra Áñez. El ministro pidió al líder político buscar asesoramiento en materia penal porque el pedido no tiene ningún asidero legal.





“El señor (Carlos) Mesa no tiene conocimiento del sistema penal, no tiene ningún conocimiento de cómo funciona una sentencia, y sus declaraciones y pedidos de anulación son en pocas palabras un exabrupto, una opinión que no tiene ninguna base jurídica y hay que llamarle a la reflexión, es bueno que asesore de un abogado penalista”, lanzó el dignatario.





El exmandatario había pedido la anulación del juicio del caso ‘golpe II’ luego de que el Alto Comisionado de NNUU y el relator, Diego García-Sayán hubieran criticado al sistema judicial sometido a la voluntad política.