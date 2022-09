Gobierno deja de construir condominios y admite que los hizo en la era de ‘bonanza’

Entre 2007 y 2014, Bolivia tuvo un incremento sin precedentes en sus reservas internacionales. Ese indicador pasó de los $us 5.319 millones a $us 15.123 millones, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB); todo esto por los precios altamente favorables de materias primas. Pero, la tendencia fue a la baja hasta los $us 4.219 millones a julio de 2022, el nivel más bajo de los últimos 15 años.