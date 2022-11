Gobierno deja la ley del censo en manos del Legislativo y la facción ‘evista’ ratifica su rechazo

El Gobierno nacional comunicó este viernes que respetará la ley del censo si es que es aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) , siempre y cuando no quite competencias que son privativas del Ejecutivo.

“Como órgano Ejecutivo hemos cumplido con nuestros compromisos, respetamos, es otro órgano del Estado y siempre lo dijimos, en la medida que este proyecto de ley no quite competencias que son privativas del órgano ejecutivo, por supuesto que no habrá ningún problema”, explicó.