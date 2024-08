Gobierno denuncia que cocaleros tomaron siete campamentos militares y que impiden la erradicación de coca

El ministro indicó que existen otros 12 campamentos de la FTC en todo el territorio nacional, que están trabajando con normalidad en la erradicación de coca en lugares no autorizados, como parques y áreas protegidas.

“Continuamos con los trabajos de erradicación en zonas no autorizadas; lo que sí está paralizado es (la labor) en zona autorizada de las seis federaciones del trópico, que, por supuesto, esta toma de instituciones y de campamentos genera una mala imagen a nivel de nuestro país a nivel internacional”, lamentó.

Cuatro supuestas mentiras

“En ninguna parte de la Constitución Política del Estado y la Ley General de la Hoja de Coca se dispone el nombramiento de personal por las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Los nombramientos tanto de Digcoin, como Udestro, son de libre nombramiento por el presidente, por los ministros del área. No es pertinente mentir a los compañeros, y los invito a revisar, porque en ninguna parte se menciona que los nombramientos deben ser por las seis federaciones del Trópico de Cochabamba”, remarcó Mamani.

La cuarta mentira es sobre que no se erradica en parques y en zonas no autorizadas, por lo que el viceministro aclaró que desde el primer año de gestión del Gobierno nacional se erradicaron más de 13.433 hectáreas de cultivos de coca en zonas no autorizadas y áreas protegidas.